Полузащитник «Енисея» обучил юных ачинцев технике владения мячом

На прошедших выходных в Ачинске проходил благотворительный спортивный фестиваль «Энергия Наших Сердец». Специальным гостем мероприятия стал полузащитник ФК «Енисей» Александр Харитонов. Он провел для юных футболистов мастер-классы и научил технике владения мячом. Красноярец также вручил награды победителям турнира.

По словам Александра Харитонова, спорт очень важен для детей, он закаляет характер и силу воли.

«Знаю, что в Ачинске недавно появился манеж и футбольный стадион, это отлично, город развивается. Я футболистом стал только потому, что ходил на стадион на матчи еще тогда «Металлурга», и смотрел на игроков. А когда за ними следило несколько тысяч людей - это меня мотивировало, чтобы стать футболистом. Достаточно в раннем возрасте я поставил себе такую цель», — сказал спортсмен.

Юные ачинцы были рады возможности набраться опыта у полузащитника «Енисея» — они смогли не только пообщаться с именитым спортсменом, но и взять у него автограф и сделать фото.

Фото: adm-achinsk.ru