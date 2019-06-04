В Красноярске открыт сезон бесплатных утренних зарядок

На левобережной набережной Енисея открыт сезон бесплатных утренних зарядок. Сертифицированный тренер будет проводить занятия каждое буднее утро на деревянной площадке в районе Центрального парка. Красноярцев ждут на тренировки в 7 часов утра, занятие продлится час.
Утренние зарядки – часть большого проекта «Летние впечатления», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации Красноярска. До конца августа в центре города будут работать открытые танцевальные и вокальные локации, выставки картин и домашних животных.
«Мы хотим создать настоящий летний праздник в центре города. Сегодня стартовала спортивная его часть – утренние зарядки. Ждем здесь всех, кто хочет зарядиться энергией утра и Енисея, каждый будний день», – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.