В Красноярске открыт сезон бесплатных утренних зарядок

На левобережной набережной Енисея открыт сезон бесплатных утренних зарядок. Сертифицированный тренер будет проводить занятия каждое буднее утро на деревянной площадке в районе Центрального парка. Красноярцев ждут на тренировки в 7 часов утра, занятие продлится час.

Утренние зарядки – часть большого проекта «Летние впечатления», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации Красноярска. До конца августа в центре города будут работать открытые танцевальные и вокальные локации, выставки картин и домашних животных.