FIS одобрила заявку Красноярска на проведение ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Международная федерация лыжного спорта (FIS) окончательно утвердила заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

Красноярск стал единственным претендентом на проведение мирового первенства, прием заявок завершился 1 мая, сообщает агентство ТАСС.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду планируется провести в кластере «Сопка» в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады.

Кластер «Сопка» - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу.