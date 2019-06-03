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FIS одобрила заявку Красноярска на проведение ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

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Красноярск
01:03 3 Июня 2019
спорт, красноярск, заявка
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) окончательно утвердила заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

Красноярск стал единственным претендентом на проведение мирового первенства, прием заявок завершился 1 мая, сообщает агентство ТАСС.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду  планируется провести в кластере «Сопка» в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады.

Кластер «Сопка» - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу.

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