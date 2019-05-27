В Дудинке прошел самый северный международный турнир по керлингу

В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» завершился самый северный международный турнир по керлингу WCT Arctic Curling Cup. Спортивные состязания продолжались три дня, с 23 по 26 мая. Генеральным партнером мероприятия является компания «Норникель».

За награды и призовой фонд турнира боролись десять сборных из России, Канады, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Финляндии и Кореи. Нашу страну представляли сразу четыре сильные команды. Россиянки составили серьезную конкуренцию даже для самых «керлинговых» стран мира.

Так, в турнире приняли участие: чемпионки России 2019 года из команды Алины Ковалевой, чемпионки Европы и призеры чемпионата мира из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров 2010 году – команда Влады Румянцевой, а также команда Красноярского края со знаменитыми мастерами Екатериной Галкиной и Ольгой Жарковой.

В финале за золото боролись сборная Шотландии во главе со скипом, бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи Ив Мёрхэд и российская команда Алины Ковалевой. Отрыв в завершающей игре был минимальный — россиянки уступили соперницам со счетом 4:5, заняв второе место. Третье место заняла Канада, которая переиграла командуАнны Сидоровой со счетом 5:4.

Победительницы турнира получили 16 000 долларов США из общего призового фонда в 50 000 долларов.

Отметим, что Арктический кубок по керлингу прошел в Дудинке четвертый год подряд и третий раз в международном формате.

«Это уникальное мероприятие мирового масштаба, никто в мире такого не делал и не делает. Мы занимаемся и массовым спортом, и детским, и юношеским, и спортом больших достижений. Фраза „социальная ответственность“ для нас — это не просто символы на бумаге в годовых отчетах. Это суть, дух, смысл нашей работы. Задача компании — делать комфортной среду для горожан, сотрудников, всех, кто приезжает. Я не даром сказал, что теперь многие гордятся тем, что живут на 69 параллели и приезжают сюда: подобные турниры привлекают в заполярный город туристов и делают его узнаваемым на международном уровне», — заявил Дмитрий Пристансков, cтатс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель».

Уже второй год подряд в рамках Арктического турнира проводился детско-юношеский формат Junior Arctic Curling Cup-2019, который проходит среди местных юных игроков от 10 до 17 лет. Таймырских спортсменов лично наградили призеры чемпионатов мира по керлингу Екатерина Галкина, Анна Сидорова и Алина Ковалева.

В целом турнир прошел на высоком уровне. Для участников и гостей спортивного мероприятия придумали интересную развлекательную программу — около арены установили чумы коренных народов Таймыра, где все желающие могли познакомиться c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»