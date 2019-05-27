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Аленичев ушел из «Енисея» после ультракороткой пресс-конференции

Главная Спорт
Красноярск
09:28 27 Мая 2019
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев официально объявил об уходе из красноярского клуба. На пресс-конференции после матча с «Зенитом» наставник красноярских футболистов заявил о завершении работы с командой.

«Это был мой последний матч в «Енисее». Но это просто контракт закончился, а не отставка», - резюмировал Аленичев.

В матче с «Зенитом» в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги красноярцы потерпели разгромное поражение. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1. Единственный гол на счету Дмитрия Торбинского, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Аленичев считает такой исход встречи закономерным.

«Команда одержала убедительную победу, поэтому по игре много говорить и нет смысла. Команда «Зенит» классом выше, чем наша, поэтому все закономерно», - прокомментировал тренер. Вся его пресс-конференция заняла 40 секунд.

Напомним, Дмитрий Аленичев тренировал красноярцев с 2017 года. Под его началом команда впервые вышла в Премьер-лигу, однако удержаться в высшем дивизионе «Енисею» не удалось. На протяжении всего сезона клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы, в связи с чем болельщики неоднократно требовали отставки главного тренера. Отметим, что после матча команда в раздевалке сделал общее фото. Тренерского штаба Аленичев-Титов на ней нет.

Следующий сезон команда проведет в Футбольной национальной лиге.

фото: ФК «Енисей» 

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