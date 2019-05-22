«Красный Яр» начал «золотой сезон» с победы в Кубке России по регби

В Красноярске прошел один из самых ожидаемых регбийных матчей - схватка между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ». На этот раз команды разыгрывали Кубок России. Также матч должен был выявить обладателя Кубка Николаева - трофей вручается победителю первого в сезоне дерби. Финал себя оправдал - жаркая борьба, непредсказуемая концовка и приятный для большинства болельщиков итог. Победителем стал «Красный Яр», который этой победой начал свой «золотой сезон» с новым партнером - золотодобывающей компанией «Полюс».

Полные трибуны, первые лица города и края. Дикая поддержка болельщиков и мясорубка на поле. До игры прогнозы были разные - все-таки в последнее время «Енисей-СТМ» чаще выигрывал в дерби.

«Ставлю на «Красный Яр» сегодня. Но хочу сказать, что это здорово, что в нашем городе две самые сильные российские команды. Хочу увидеть «Красный Яр» в европейских турнирах. Сейчас с новым спонсором, думаю, на это есть большие шансы», - рассказал перед матчем Николай Порфирьев, болельщик со стажем.

Первая половина встречи подарила не только искры, но и великолепные шансы на победу для «Красного Яра» - 17:3. Но дерби - оно на то и дерби, что здесь возможно все. Во втором тайме «Яр» слишком рано поверил в успех, «тяжелая машина» же наоборот разогналась и пошла вперед. Правобережной команде удалось сократить отставание до 7 очков.

«Самое главное, что лучшие команды России - это наши команды! Стадион полон, болеет дружно и трудно сказать, за кого больше. На игре - отличная атмосфера, пусть победит дружба!», - заявил в перерыве матча губернатор Красноярского края Александр Усс.

Но дружбе в этот день было не до победы. Жаркая концовка поделила правый и левый берега Енисея еще сильнее. На последних минутах «тяжелая машина» дважды могла перевести матч в овертайм. Но в первый раз попытка была не засчитана из-за блокировки нападающего СТМ Михеила Гочечиладзе, второй - уже на последних секундах - мяч не удалось прижать к зачетке.

В целом «Яр» был сильнее, что и отметил после матча президент Премьер-лиги Георгий Садов: «Отличная организация матча, просто все было на высшем уровне. Главное, получился праздник для зрителей! И игра двух лучших клубов России. «Красный Яр» был сильнее».

Кубок России и Кубок Николаева в руках игроков «Красного Яра». Награду победителям вручил лично губернатор края Александр Усс.

«В первом тайме план игры работал. Занесли две попытки, имели большое преимущество. Во втором, что-то случилось с настроем. Может быть рано расслабились, а потом уже трудно было собраться. По другому трудно объяснить такое количество ошибок. Попытки «Енисея-СТМ» не было. Там была блокировка, при этом судья почему-то оставил мяч сопернику. Благодарен болельщикам, которые нас весь матч поддерживали. Эта победа для них и для всего города!», - поделился главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук.

Это сезон не зря уже называют золотым для «Красного Яра» - в феврале 2019 года золотодобывающая компания «Полюс» стала партнером регбийного клуба. И эта новость стала одной из главных в отечественном регби.

Соглашение между компанией и клубом рассчитано на три года. За это время стадион на улице Маерчака обзаведется современным регбийным центром, построенным по самым последним мировым стандартам. Учитывая, что с этого сезона чемпионат страны стал значительно сложнее с появлением новых команд, укрепление базы точно сделает сильнее левобережный коллектив. Ближайшие три года клуб и компания «Полюс» проведут под общим девизом: «Вместе за золотом». Первый шаг уже сделан - Кубок России у «Красного Яра».