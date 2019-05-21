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Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников

Главная Спорт
Красноярск
15:59 21 Мая 2019
банк, забег, соревнования, участие, участники
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1 июня жителей 59-ти городов России объединит «Зеленый марафон» Сбербанка. Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом – вот главные посылы большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый!           

«Зеленый марафон» – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За всё время в нем поучаствовали свыше 700 тысяч человек.

География «Зеленого марафона» год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 59 городов России, география – от Калининграда от Владивостока.

Пробежать 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция – символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки. В этом году пройдут и инклюзивные забеги.

«Зеленый марафон» – всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник. В рамках марафона Сбербанк традиционно устраивает социальные акции: высадку деревьев на островах Отдыха и Татышев, обустройство городка для особых детей на острове Татышев, в прошлом году прошла масштабная социальная акция #давайдружить. Участники марафона вышли на старт в футболках с таким хэштегом, чтобы поддержать  программу наставничества для ребят из детских домов.

«Для Сбербанка здоровый образ жизни и социальная ответственность -  важные элементы корпоративной культуры, — говорит управляющий Красноярским отделением Дмитрий Солнцев. – Мы гордимся тем, что наши ценности разделяет все больше красноярцев. Приглашаю жителей и гостей города провести выходной вместе со Сбербанком!».

В Красноярске  «Зеленый марафон» пройдет по традиции на о. Татышев. Регистрация участников начнется с 9:00. Торжественное открытие праздника в 10:40. Детский забег до 13 лет на 500 м – 11.00, инклюзивный забег на 1 км - 11.30. Массовый старт на 4,2 км состоится в 12:30.

Всё, что необходимо для участия – удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте http://greenmarathon.ru/.

Присоединяйтесь!

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 года. Реклама.
Фото предоставлено ПАО Сбербанк

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