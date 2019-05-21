«Красный Яр» завоевал Кубок России по регби

«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» разыграли Кубок России по регби. Встреча состоялась накануне вечером в Красноярске. Обладателем трофея стали «яровцы». Кубок победителям вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В первом тайме «Красный Яр» полностью завладел инициативой и на перерыв команды ушли со счетом 17:3, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Самое главное, что лучшие команды России - это наши команды! Стадион полон, болеет дружно и трудно сказать, за кого больше. На игре - отличная атмосфера, пусть победит дружба», - прокомментировал в перерыве Александр Усс.

Во втором тайме «Енисей-СТМ» практически не отдавал мяч сопернику, «яровцам» пришлось обороняться. Однако в этом они были успешны - итог финальной встречи - 17:10.

Добавим, что «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретились в финальных матчах Кубка России в пятый раз. Пока победа всегда достается «Красному Яру».

фото: Александр Черных