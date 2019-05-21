21 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Красный Яр» завоевал Кубок России по регби

Главная Спорт
Красноярск
09:59 21 Мая 2019
регби, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» разыграли Кубок России по регби. Встреча состоялась накануне вечером в Красноярске. Обладателем трофея стали «яровцы». Кубок победителям вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В первом тайме «Красный Яр» полностью завладел инициативой и на перерыв команды ушли со счетом 17:3, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Самое главное, что лучшие команды России - это наши команды! Стадион полон, болеет дружно и трудно сказать, за кого больше. На игре - отличная атмосфера, пусть победит дружба», - прокомментировал в перерыве  Александр Усс.

Во втором тайме «Енисей-СТМ» практически не отдавал мяч сопернику, «яровцам» пришлось обороняться. Однако в этом они были успешны - итог финальной встречи - 17:10.

Добавим, что «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретились в финальных матчах Кубка России в пятый раз. Пока победа всегда достается «Красному Яру».

 

фото: Александр Черных


Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» против «Красного Яра»: финал Кубка России

«Енисей-СТМ» против «Красного Яра»: финал Кубка России

21 Мая 2019 г.
Победителями стали регбисты «Красного Яра»
Новости Красноярска: Бывший голкипер хоккейного «Енисея» Роман Черных перешел в «Водник»

Бывший голкипер хоккейного «Енисея» Роман Черных перешел в «Водник»

21 Мая 2019 г.
Клуб гордится соглашением с лучшим вратарем в мире
Новости Красноярска: Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

20 Мая 2019 г.
Он официально заявил о проведении последнего матча
Новости Красноярска: Красноярская спортивная школа по хоккею с мячом стала лучшей в России

Красноярская спортивная школа по хоккею с мячом стала лучшей в России

20 Мая 2019 г.
В министерстве спорта РФ подвели итоги сезона
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» сыграл вничью с московским «Динамо»

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с московским «Динамо»

20 Мая 2019 г.
Встреча завершилась со счетом 2:2
Новости Красноярска: «Енисей» против московского «Динамо»

«Енисей» против московского «Динамо»

20 Мая 2019 г.
Публикуем фотографии с матча
Новости компаний
21/05
Обработка кондиционера вашей Škoda!
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-главу «КрасАвиа» осудили на четыре года за взятки

Экс-главу «КрасАвиа» осудили на четыре года за взятки

17 Мая 2019 г.
Валерий Мордань также заплатит штраф
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

16 Мая 2019 г.
Но и хороший продукт в торговый точках все-таки есть
Новости Красноярска: В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

16 Мая 2019 г.
Тепло в квартиры горожан перестанет поступать 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356