Бывший голкипер хоккейного «Енисея» Роман Черных перешел в «Водник»

Экс-вратарь красноярского «Енисея», шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Черных подписал соглашение с «Водником». Об этом сообщает пресс-служба архангельского клуба. Контракт с 35-летним игроком рассчитан на год.

Главный тренер «Водника» Николай Ярович уверен, что благодаря Роману Черных команда получит серьезное усиление. В клубе отмечают, что красноярец - профессионал высокого класса.

«Нам удалось достигнуть договоренности с Романом Черных. На сегодняшний день это лучший вратарь России, вратарь сборной страны, действующий чемпион мира. Надеюсь, что появление столь именитого игрока в составе команды привлечет еще больше болельщиков на трибуны, а для юных хоккеистов Роман, безусловно, пример для подражания. Он поможет поднять уровень наших вратарей - от детской спортивной школы до команды мастеров», - заявил директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков.

Отметим, что Роман Черных выступал за красноярский «Енисей» с 2004 года, он является воспитанником красноярской хоккейной школы. Игрок - шестикратный чемпион мира, а в прошлом сезоне был признан лучшим вратарем страны.

Хоккеист покинул красноярский «Енисей» в апреле текущего года, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. 1 апреля у него закончился контракт, клуб не предложил продлить договор. Вратарь получил статус свободного агента.

фото: rusbandy.ru