Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

После матча с московским «Динамо» главный тренер футбольного «Енисея» Дмитрий Аленичев официально заявил, что покинет свой пост. В воскресенье красноярцы вничью сыграли последний домашний матч в РПЛ (2:2).

Во время пресс-конференции Аленичев поблагодарил болельщиков «Енисея» за активную поддержку футболистов.

«Спасибо преданным болельщикам за фантастическую поддержку в сезоне, ребята им ответили тем же. Последний ли это мой матч в «Енисее»? Думаю, что да», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Контракт с ФК «Енисей» у Аленичева заканчивается 31 мая. Продлевать трудовой договор с тренером, судя по всему, руководство клуба и края не собирается.

Напомним, красноярские футболисты по итогам сезона вылетели из российской премьер-лиги. В следующем сезоне они будут играть в ФНЛ. В рамках РПЛ «Енисею» осталось провести один матч - 26 мая в Санкт-Петербурге против местного «Зенита», который уже оформил чемпионство.

Фото: ФК «Енисей»