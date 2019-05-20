Красноярская спортивная школа по хоккею с мячом стала лучшей в России

Красноярская детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» стала лучшей в России. Список лауреатов по итогам сезона опубликовали представители Минспорта РФ.

Победу красноярские воспитанники заслужили многочисленными наградами, полученными в сезоне 2018-2019. Так, команды СШОР по хоккею с мячом отличились во всероссийской зимней спартакиаде учащихся — «Енисей-2002» взял золото. В Ульяновске в рамках турнира на призы ФХМР среди юношей до 18 лет игроки завоевали серебряные медали. Кроме того, команда «Енисей-2003» заняла первое место на первенстве России и чемпионате страны по мини-хоккею. Этот сезон также стал успешным для команд «Енисея» 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 годов рождения. Спортсмены всех возрастов отлично проявили себя на соревнованиях.

«В топе лучших спортивных школ после красноярской школы оказались СДЮШОР Ульяновска – вторая строчка рейтинга. На третьем месте – центр развития хоккея с мячом Хабаровска», — рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в уходящем сезоне также назвали имена лучших тренеров страны. Ими стали наставники «Енисея» Михаил Добрынин («Енисей-2004») и Михаил Губкин («Енисей-2006» и «Енисей-2010»).