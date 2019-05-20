Футбольный «Енисей» сыграл вничью с московским «Динамо» в заключительной домашней игре сезона. Встреча на Центральном стадионе Красноярска в рамках 29-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:2.

На 35-й минуте матча защитник «Динамо» Жоазиньо открыл счет с пенальти, однако через несколько минут форвард «Енисея» Александр Кутьин забил ответный мяч.

Следующий гол игроки «Динамо» отправили в ворота красноярцев только в финале встречи – на 83-й минуте отличился полузащитник Артур Юсупов. Александр Кутьин через пять минут оформил дубль. В интервью пресс-службе клуба после матча Кутьин отметил, что у команды был настрой бороться за победу:

«Мы играли последнюю игру в Премьер-лиге перед своими болельщиками, и мы хотели не ударить в грязь лицом, не проиграть! Хотели выиграть, даже когда сравняли, все ребята сразу сказали, что нужно третий забить. Хотели еще третий забить, чтобы принести победу и порадовать болельщиков напоследок. Я думаю, счет 2:2 при такой боевой игре понравился зрителям матча», — заявил футболист.

Напомним, «Енисей» потерял шансы остаться в Премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в Футбольной национальной лиге.

Фото: ФК «Енисей»