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Красноярцев зовут на чемпионат по ношению жен

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Красноярск
14:13 18 Мая 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Жителей Красноярска пригласили поучаствовать в VII чемпионате города по ношению жен. Регистрация на самый необычный старт года уже началась, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе мэрии. 

Чемпионат в этом году состоится 8 июня в 15:00 в рамках празднования Дня города. Мероприятие пройдет на восточной стороне острова Татышев. 

Принять участие в чемпионате могут любые семейные пары, которые официально состоят в браке. По традиции им нужно будет преодолеть непростую полосу препятствий. Испытания каждый год становятся все сложнее, отметили организаторы. 

«По итогам победит пара, преодолевшая дистанцию за наименьший отрезок времени. Мужчина самостоятельно выбирает, как будет нести свою спутницу, главное, чтобы за время прохождения дистанции участница не касалась земли», — рассказали в мэрии. 

Победители и призеры чемпионата получат сертификаты в магазин цифровой и бытовой техники, а также сувениры и подарочные наборы.

Чтобы принять участие в чемпионате по ношению жен, необходимо отправить свои данные на электронную почту: event@projectkrsk.ru. Все подробности можно узнать по телефону: 257-30-62. 

Отметим, что перед прохождением испытаний участникам нужно будет оформить страховку. 


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