Красноярцы проедут на велосипедах в костюмах и вечерних платьях

В Красноярске решили провести элегантный велопарад. Горожанам предлагают проехать по центру в вечерних нарядах — костюмах и платьях. Мероприятие пройдет 26 мая, заезд на велосипедах начнется в 9:00 на пл. Мира. В 10:00 стартует детский велопарад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию.

Для участников проведут два конкурса. Жюри оценит костюмы и велосипеды красноярцев.

«Для участия в конкурсах необходимо будет с 9:00 до 9:50 зарегистрироваться, сделать фотографию и передать ее с контактной информацией специалисту в зоне регистрации. Жюри конкурса по итогам велопарада определит победителей и наградит их подарками», — рассказали в мэрии.

Отметим, что всем участникам велопарада вручат памятные сувениры.