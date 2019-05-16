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Красноярцы проедут на велосипедах в костюмах и вечерних платьях

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Красноярск
12:05 16 Мая 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске решили провести элегантный велопарад. Горожанам предлагают проехать по центру в вечерних нарядах — костюмах и платьях. Мероприятие пройдет 26 мая, заезд на велосипедах начнется в 9:00 на пл. Мира. В 10:00 стартует детский велопарад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию. 

Для участников проведут два конкурса. Жюри оценит костюмы и велосипеды красноярцев. 

«Для участия в конкурсах необходимо будет с 9:00 до 9:50 зарегистрироваться, сделать фотографию и передать ее с контактной информацией специалисту в зоне регистрации. Жюри конкурса по итогам велопарада определит победителей и наградит их подарками», — рассказали в мэрии. 

Отметим, что всем участникам велопарада вручат памятные сувениры.


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