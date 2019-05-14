Красноярцев приглашают на ежегодный легкоатлетический забег

В Красноярске открыта регистрация на традиционный легкоатлетический забег. Он пройдет 2 июня по маршруту от площади Мира до часовни Параскевы Пятницы на вершине Караульной горы. Участникам забега «Красноярская часовня-2019» предстоит преодолеть 3740 метров с перепадом высот 130 метров.
Заявки примут от 500 спортсменов. Зарегистрироваться на забег можно до 31 мая онлайн на сайте krasmarafon.ru или в магазине «Триатлета» на ул. Партизана Железняка, 40а. Участникам придется оплатить символический стартовый взнос, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Победители и призеры, отдельно среди мужчин и женщин определяются по лучшему техническому результату в 12 возрастных группах. Контрольное время на дистанции – 60 минут. Каждый участник забега получит памятный сувенир», — добавили в администрации.