Красноярцев приглашают на ежегодный легкоатлетический забег

В Красноярске открыта регистрация на традиционный легкоатлетический забег. Он пройдет 2 июня по маршруту от площади Мира до часовни Параскевы Пятницы на вершине Караульной горы. Участникам забега «Красноярская часовня-2019» предстоит преодолеть 3740 метров с перепадом высот 130 метров.

Заявки примут от 500 спортсменов. Зарегистрироваться на забег можно до 31 мая онлайн на сайте krasmarafon.ru или в магазине «Триатлета» на ул. Партизана Железняка, 40а. Участникам придется оплатить символический стартовый взнос, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.