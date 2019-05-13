Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев сыграл против «Енисея» в Красноярске. Игра проходила 11 мая на Центральном стадионе.

Напомним, бывший воспитанник ачинской школы футбола Иван Игнатьев забил гол в конце матча. После игры он пообщался с красноярскими журналистами. Sibnovosti.ru публикуют интервью с нападающим краснодарского клуба.

Была ли мотивация выйти на поле в Красноярске, ведь не чужой для тебя регион?

«Чувствовался особый настрой, потому что дома играл. Было приятно: болельщики сибирские, родные, друзья приехали».

Насколько сильными были переживания насчет этого матча? Для «Енисея» это был последний шанс закрепиться в Премьер-лиге, а «Краснодар» борется за Лигу Чемпионов.

«Переживания присутствуют у каждого спортсмена, потому что высокие задачи стоят. Хочется сыграть в Лиге Чемпионов. Все стремятся выиграть».

Видел на трибунах рукописные плакаты, баннеры с надписью «Ачинск»?

«Видел, поприветствовал всех».

Мама твоя приехала?

«Да. К сожалению, на трибунах я ее глазами не нашел, потому что места конкретные не знаю».

Большего от «Енисея» ожидали?

«Мы знали, что «Енисей» не будет отходить от своей игры. Какое бы место не занимала команда, мы испытываем к ней уважение. В футболе зачастую команды обороняются и показывают некрасивую игру».

Кто приехал за тебя поболеть персонально?

«Мама, сестра, племянники, друзья еще приехали».

Ты раньше приходил на этот стадион в качестве болельщика?

«Да, я был здесь на играх раньше, когда «Енисей» с «Локомотивом» играл».

Не обидно, что родился здесь, а состоялся на Кубани? Не хочется сказать: смотрите, какого классного парня потеряли?

«Нет, не потеряли. Там были условия для прогресса лучше. Что там делается для футбола, вы и сами прекрасно знаете».

Фото: ФК «Енисей»