Футбольный «Енисей» потерял шансы остаться в Премьер-лиге. На Центральном стадионе красноярцы по всем статьям уступили «Краснодару» со счетом 0:4.

Сопротивляться «Енисею» удавалось лишь первые 20 минут, после чего гости полностью захватили инициативу. К перерыву они вели 2:0 благодаря голам Классона и Газинского. Во втором тайме «Краснодар» спокойно контролировал ход игры и в концовке встречи забил еще дважды - отличились уроженец Ачинска Игнатьев и Сулейманов.

За два тура до конца чемпионата «Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу. Максимум, что теперь могут красноярцы, это опередить «Анжи» и уйти с последнего места. Однако следующий сезон «Енисей» уже точно проведет в Футбольной национальной лиге.

фото: ФК «Енисей»