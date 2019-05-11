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Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

Главная Спорт
Красноярск
14:09 11 Мая 2019
енисей, футбол, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня футбольный клуб «Енисей» сыграет против «Краснодара». Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в Красноярске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время «Енисей» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице с 19 очками. На очко больше у махачкалинского клуба «Анжи», но он провел на матч больше. Таким образом, у красноярцев есть возможность покинуть последнее место.

Впрочем, для того, чтобы получить право на переходные матчи за право остаться в РПЛ «Енисею» необходимо за три последних матча регулярного первенства подняться с 16-го места на 14-е, а это очень непросто. На 14-м сейчас расположилась «Уфа», у которой 26 очков. Кроме того, «Краснодар» – один из лидеров РПЛ, команда идет на третьем месте.

Матч в Красноярске начнется в 18:00. Дисквалифицированных в составе «Енисея» нет. По данным «Краснодара», в матче не примет участие нападающий хозяев Артур Саркисов.

Фото: сайт футбольного клуба «Енисей»

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