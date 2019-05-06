Юного красноярца тренирует Андрей Аршавин

Юный красноярец Аким Белохонов занимается у бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина, который после завершения карьеры вошел в тренерский штаб академии санкт-петербургского клуба. Он обучает игроков 2004 года рождения.

«Аким занимается в академии «Зенита» уже два года. Ему все очень нравится, условия хорошие — обучение на уровне. Недавно их стал тренировать Андрей Аршавин. Он больше работает с атакой, а Аким является атакующим игроком. Парни под впечатлением», — сказал отец мальчика Вадим Белохонов.