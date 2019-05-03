«Енисей» обыграл «Анжи» и сохранил призрачные шансы остаться в премьер-лиге

Игра в Красноярске по сути для обеих команд была хоть и не высоким, но шансом сохранить возможность остаться в премьер-лиге. «Анжи» и «Енисей» замыкают турнирную таблицу чемпионата.

В первом тайме махачкалинцам удалось забить - после подачи углового на добивание успел Павел Долгов. В тайме втором на 58-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Роланд Гиголаев. И уже спустя пять минут вышедший в перерыве на замену Александр Соболев сравнял счет. Еще три минуты и тот же Соболев делает дубль, выводя красноярцев вперед. Третий мяч «Енисея» на счету нигерийского легионера Фегора Огуде случился в концовке встречи. Как итог - победа «Енисея» со счетом 3:1.

«Енисею» остается сыграть в премьер-лиге три игры - с «Краснодаром», московским «Динамо» и питерским «Зенитом». По большому счету шансы у красноярцев занять 14 строчку и обойти «Уфу» будут только в том случае, если выиграть все эти матчи.

фото: ФК «Енисей»