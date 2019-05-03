Красноярск примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Город стал единственным, кто подал заявку на проведение соревнований. Об этом заявили в Международной федерации лыжного спорта.

Пока официально местом проведение Красноярск не назначен - выбор города состоится только в следующем году во время конгресса федерации.

Напомним, к Универсиаде в краевом центре построили кластер Сопка, где прошли студенческие соревнования по фристайлу и сноуборду. Он состоит из спортивного комплекса, спортивно-тренерского блока, хаф-пайп комплекса, системы горнолыжных трасс и трасс для фристайла, административно-тренерского блока, а также вертолетной площадки для санавиации в районе Николаевской сопки. Общая площадь сооружений превышает 30 тысяч квадратных метров.

Ранее краевые чиновники заявляли, что «Сопка» станет международным тренировочным центром.