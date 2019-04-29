Аленичев снова дал странную пресс-конференцию после поражения «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» вновь выдал странную пресс-конференцию после очередного матча футбольной премьер-лиги. Дмитрий Аленичев заявил, что его команда зря пыталась добыть победу в игре с московским «Локомотивом».

Накануне в столице красноярцы встречались с железнодорожниками. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Зато второй подарил интригу. Сперва защитник «Енисея» Валерий Кичин вывел вперед «Локомотив», забив в свои ворота. Далее вышедший на замену Михаил Костюков сравнял счет. «Енисей», находящийся на последнем месте в турнирной таблице, бросился вперед, пытаясь заработать три очка, однако железнодорожники за две минуты до конца в контратаке забили победный мяч.

«За исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у «Локомотива» не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы, и сумели отыграться. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и такой мастер как Джефферсон Фарфан воспользовался быстрой атакой», - заявил после матча Аленичев. Его комментарий вызвал бурю негодования в соцсетях.

Напомним, после недавнего поражения от московского «Спартака» главный тренер «Енисея» заявил, что проигрыш логичен, поскольку красно-белым очки нужнее, чем его команде, стоящей на вылет в ФНЛ.