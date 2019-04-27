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Женский баскетбольный «Енисей» уступил в Новосибирске

Главная Спорт
Красноярск
14:39 27 Апреля 2019
баскетбол, енисей, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярской женской баскетбольной команде «Енисей» осталось провести один в матч в турнире Премьер-лиги за 5-10 места. Он состоится в Курске против «Инвенты» 30 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Накануне красноярские баскетболистки уступили в Новосибирске местному «Динамо» со счетом 75:88. Из четырех четвертей гости смогли выиграть только одну – вторую. В середине третьей четверти «Енисей» подобрался к соперницам на расстояние одного точного дальнего броска – 48:51. Но большего добиться не удалось.

Ксения Левченко в составе «Енисея» набрала 21 очко.

В настоящее время красноярская команда в турнирной таблице за 5-10 места располагается на второй строчке с 32 очками. На первой находится «Инвента», у которой на очко больше. В связи с этим игра между ними 30 апреля приобретает большое значение. В Красноярске 11 апреля выиграли хозяйки 91:77.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»

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