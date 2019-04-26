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Красноярский клуб «Тотем» едет на всероссийский турнир по футболу в Сочи

Главная Спорт
Красноярск
14:45 26 Апреля 2019
спорт, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле завершился сибирский этап соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». На финал турнира в Сочи поедут две команды из Красноярского детского дома №1.

На решающей игре в Барнауле встретились чемпионы 2018 года ФК «Тотем» из Красноярска и футболисты клуба «Заря» из Кемеровской области. Оба финала – как в младшей, так и старшей возрастных группах – завершились победой красноярцев с разницей в один забитый мяч.

«Игра младших команд из Красноярска и Кемерово закончилась со счетом 2:1, а противостояние более старших спортсменов завершилось ничьей 0:0. Недостаток голов в основное время команды компенсировали рекордной серии пенальти 14:13, в которой удача была на стороне Красноярского детского дома №1», — рассказали организаторы турнира.

Теперь красноярцы поедут в Сочи, где соберутся сильнейшие детские футбольные команды со всей России. Тренер «Тотема» Михаил Губич пообещал, что юные спортсмены сделают все возможное, чтобы привезти золото чемпионата. 

Напомним, турнир по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» уже 15 лет проводит компания «Мегафон». 

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