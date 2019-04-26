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Футбольный «Енисей» в Красноярске обыграл «Оренбург»

Главная Спорт
Красноярск
08:40 26 Апреля 2019
спорт, игра, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» на Центральном стадионе обыграл «Оренбург» в рамках матча 25-ого тура российской премьер-лиги. Встреча в Красноярске завершилась с результатом 2:1.

Счет в игре открыли красно-синие: Александр Соболев успешно реализовал пенальти. Во втором тайме «Оренбург» отыграл гол – забил Джордже Деспотович. На последних минутах матча ворота соперника поразил красноярец Александр Кутьин. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что победа над «Оренбургом» далась красноярцам нелегко:

«Тяжелый матч, мы предполагали, потому что с «Оренбургом» легких матчей не бывает, наверное, ни у одной из команд. Тем более учитывая, что «Оренбург» провел предыдущую игру против «Ростова», что мы предполагали, то и получилось. Первый тайм был не совсем зрелищный со стороны обеих команд, но тем не менее мы заработали пенальти и забили гол. Второй тайм был более динамичный и открытый. Я считаю, что то старание, тот характер, этот гол в концовке нас за это отблагодарил».

Фото: ФК «Енисей»

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