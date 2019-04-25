Болельщики «Енисея» запустили челлендж #намнужныочки

Болельщики футбольного «Енисея» запустили в социальных сетях челлендж #намнужныочки. Флэшмоб - это реакция фанатов на пресс-конференцию главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева. После матча со «Спартаком» он заявил, что «сопернику очки нужнее, поскольку эта команда борется за место в Лиге Чемпионов».

Слова Аленичева поразили не только журналистов, которые «забросали» Аленичева вопросами о судьбе «Енисея», но и болельщиков. Красноярцев удивило, что тренер спокойно рассуждает о взлете другой команды, тогда как своя практически опустилась до ФНЛ.

«Тренеру «Енисея» очки не нужны, а нам? Присоединяйтесь к челленджу с хэштэгом #намнужныочки», — написали фанаты в социальных сетях.

Они отметили, что флэшмоб постепенно набирает обороты.

Фото: Фан-сектор Красноярск / ВКонтакте