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Болельщики «Енисея» запустили челлендж #намнужныочки

Главная Спорт
Красноярск
11:01 25 Апреля 2019
спорт, красноярск, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Болельщики футбольного «Енисея» запустили в социальных сетях челлендж #намнужныочки. Флэшмоб - это реакция фанатов на пресс-конференцию главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева. После матча со «Спартаком» он заявил, что «сопернику очки нужнее, поскольку эта команда борется за место в Лиге Чемпионов». 

Слова Аленичева поразили не только журналистов, которые «забросали» Аленичева вопросами о судьбе «Енисея», но и болельщиков. Красноярцев удивило, что тренер спокойно рассуждает о взлете другой команды, тогда как своя практически опустилась до ФНЛ. 

«Тренеру «Енисея» очки не нужны, а нам? Присоединяйтесь к челленджу с хэштэгом #намнужныочки», — написали фанаты в социальных сетях. 

Они отметили, что флэшмоб постепенно набирает обороты. 

Фото: Фан-сектор Красноярск / ВКонтакте

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