Владимир Янко: «В «Енисее» сейчас идет освоение бюджета»

После интервью главы краевой федерации бенди Игоря Бондаренко на сайте Sibnovosti.ru журналисты радиостанции «Красноярск Главный» подняли тему хоккея с мячом в «Острой передаче». Одним из спикеров стал спортивный директор московского «Динамо», заслуженный тренер СССР Владимир Янко. В эфире прозвучал лишь небольшой фрагмент его комментария. С разрешения авторов программы Sibnovosti.ru приводят полную версию.

«Все знают, что я никогда никого не обсуждаю, не смотрю этот бред, который все пишут друг о друге. Думаю, Бондаренко прав относительно того, что ребята ушли из «Енисея» не из-за денег, а из-за разногласия во взглядах с руководством клуба. Как председатель тренерского совета, я, безусловно, очень сильно огорчен тем, что происходит в «Енисее». Клуб на протяжении последних лет теряет своих преданных, великолепных хоккеистов и меняет их на игроков посредственных, очень низкой квалификации, опуская тем самым планку. Это происходит по непонятным для меня причинам. «Енисей» покупает игроков, которых выпнули из «Байкала-Энергии» - они все за большие деньги переходят играть в «Енисей». Такое впечатление, что идет освоение бюджета, никто не думает о будущем».

Осмысленно ли это происходит? Или просто потерян контроль?

Если я начинаю копать глубже и говорить то, о чем знаю, получается, что я начинаю переворачивать грязное белье. Все знают, что я никогда не копаюсь в грязном белье. Я считаю, что надо бы в своей жизни разобраться, прежде, чем лезть в чужую. Но во всей пятилетней ситуации, которая происходит в «Енисее», есть действующие лица, исполнители, люди, которые поддерживают все, что происходит внутри. Все что связано с покупкой, приобретением, заработной платой игроков не нужных.

При этом клуб гордится школой…

А где же свои воспитанники? Алмаз Миргазов никакого отношения к «Енисею» не имеет, Джусоев из Абакана… Кто появляется последнее время?! Никого! Но сколько апломбов! Как великолепно работает школа! Ну, назовите мне хоть одного, кто хотя бы приблизился к уровню Сережи Ломанова?! Получается, что папа вложил все свои знания и умения в сына, а дальше?! Когда мы работали вместе в сборной, я говорил Сергею Ивановичу, что это плохо, когда сын играет у отца. Тебе от этого не комфортно, и ты подумай, в какое положение ты ставишь своего сына. Ведь от него же ребята шарахаются - не потому что он плохой парень, а потому что все понимают, кто его отец и то, что вся информация через Сергея, о том, что происходит в команде, выходит. Обратите внимание, это редкий случай, когда сын в команде отца играет. Как правило, такого не бывает.

Что по вашему мнению сейчас происходит в клубе?

Сейчас идет освоение бюджета, и это так бросается в глаза! Неужели ваши руководители этого не видят?! Этого нельзя делать ни в коем случае! Лучше уж сделать ставку на совсем молодых ребят. Обратите внимание на московское «Динамо», которое почти развалилось. Они набрали никому не нужных ребят из разных клубов и они заиграли. Надо с ними работать, учить. Но нет, мы все хотим получить что-то готовое. Например, я сразу бы купил Ломанова! Я условно говорю. Но так же не бывает. Работать надо с ребятами, чтобы они потихонечку приближались к уровню Ломанова, Свешникова, становились большими мастерами. И это уже работа тренера.

Что скажете про тех, кто покинул «Енисей»?

Я всех этих ребят знаю, они были у меня в сборной, они никогда бы не ушли из «Енисея», если бы что-то не сломалось внутри команды. Это я могу сказать абсолютно точно, потому что я работал с ними, потому что они очень талантливые ребята. Они никогда бы ни за какие деньги не ушли бы из Красноярска! А уж последняя ситуация с вратарем (Роман Черных)… Вратарь сборной говорит, что уйдет куда угодно, только не останется. Ну что это такое? Если кто-то мне скажет, что это нормально, то этот человек вообще потерял реальность. Такие вещи, как правило, вопрос высшего руководства. Почему высшее руководство делает вид, что оно этого не замечает? Вопрос риторический, который повис в воздухе.

Фото: сайт федерации хоккея с мячом России (Виктор Иванов)