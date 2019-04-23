24 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самое красивое событие весны

Главная Спорт
Красноярск
14:09 23 Апреля 2019
спорт, соревнования, спортсмены, события
версия для печати Ico_print

В Красноярске прошло самое яркое событие апреля - «Весенний кубок» по художественной гимнастике. На этот раз более 500 спортсменок соревновались в красоте и грации, технике и мастерстве. Эти соревнования стали уже вторыми для генерального партнера соревнований - компании «Полюс». Судя по всему, эта дружба всерьез и надолго.

Самое красивое событие весны

Сперва немного цифр: 552 юные гимнастки, 22 региона страны, три дня и сотни выступлений на ковре. Все это - седьмой по счету «Весенний кубок» по художественной гимнастике. Этот турнир родился из обычных городских соревнований и теперь собирает лучших российских представительниц этого вида спорта. Главный судья соревнований - заслуженный тренер России, официальный судья международной категории сборной команды России Елена Нефедова.

«Вот уже седьмой раз мы собираемся здесь, на этом прекрасном ковре, в нашем замечательном городе. Красота и грация художественной гимнастики очаровывает всех поклонников этого вида спорта. Но мы знаем, что за этой красотой стоит большой труд и терпение. Хочу поздравить вас с началом этих замечательных соревнований, пожелать вам спортивного везения, высоких результатов. И пусть этот ковер станет для вас счастливым!», - дала во время открытия напутствие первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш.

Самое красивое событие весны

Вторым «Весенний Кубок» стал для золотодобывающей компании «Полюс». Начавшаяся год назад дружба за прошедшее время только окрепла.

«Полюс» регулярно поддерживает самые яркие культурные, образовательные и спортивные события в городе и крае. Поэтому еще в прошлом году, когда мы впервые подружились с «Весенним кубком», стало понятно, что наше сотрудничество будет долгим и интересным. Помимо стандартной поддержки уже второй год мы дарим свой собственный приз. Одна из участниц станет обладательницей золотой подвески в форме гимнастки. Это по-настоящему красивая и достойная память. Радостно, что на «Весеннем кубке-2019» мы вновь видим ажиотаж и отличную заполняемость залов. Для спортсменок это реальный шанс показать себя на ковре, а для зрителей - эксклюзивная возможность увидеть красивый и грациозный профессиональный спорт. Мы рады, что причастны к проведению соревнований такого высокого уровня. Это, несомненно, одно из самых ярких мероприятий гимнастической жизни страны», - поделился директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

В этом году спортсменки - кандидаты в мастера спорта, мастера спорта (в том числе международного класса) и перворазрядницы - боролись за награды в групповых упражнениях и представляли свои индивидуальные программы в многоборье и отдельных видах. Красноярский край представляли сразу несколько команд. Так, по итогам трех дней соревнований команды Красноярска заняли весь пьедестал почета в многоборье среди первых разрядов - 1 место у команды «Сибирь», 2 место - «Кокетки», 3 место - «Лидер».

Самое красивое событие весны

В многоборье среди кандидатов в мастера спорта России у красноярских команд золото и серебро: «Мелодия» и «Ягоды» соответственно. Третье место занял «Омск-1».

Среди мастеров спорта красноярки завоевали лишь бронзу. Золото у «Сборной Новосибирска», 2 место – у «Сборной команды Иркутской области».

В командных упражнениях красноярки выступили так: три золота на двоих у «Мелодии» и «Красноярск-1», серебро у команды «Контраст», две бронзы - «Драйв» и «Энергия».

Самое красивое событие весны

А вот в индивидуальной программе наши девушки отличиться не смогли - все призовые места достались гостям соревнований.

«Результат соревнований - это всегда результат работы тренеров. Для девочек же такие турниры - всегда вызов, шанс пробиться выше и стать сильнее. За семь лет мы смогли существенно повысить статус соревнований и привлекли к художественной гимнастике внимание - и властей, и бизнеса. Не случайно уже третий год у нас успешно работает краевая школа по художественной гимнастике», - рассказала организатор соревнований Наталья Агаханова.

К слову, основные призы организаторы стараются делать максимально полезными - в прошлом году это были сумки в фирменном стиле, в этом году косметички - девочки много ездят по соревнованиям, у них много косметики, лаков, заколок и прочих девченочьих принадлежностей.

Самое красивое событие весны

Фото: АО "Полюс Красноярск"

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Континентальный щит: «Енисей-СТМ» победил румынских регбистов

Континентальный щит: «Енисей-СТМ» победил румынских регбистов

22 Апреля 2019 г.
Счет игры — 40:32
Новости Красноярска: Аленичев дал после проигрыша «Спартаку» странную пресс-конференцию

Аленичев дал после проигрыша «Спартаку» странную пресс-конференцию

22 Апреля 2019 г.
«Енисей» на выезде уступил 0:2
Новости Красноярска: Подведены итоги открытой зимней спартакиады Богучанской ГЭС

Подведены итоги открытой зимней спартакиады Богучанской ГЭС

19 Апреля 2019 г.
Соревнования проходили в двух возрастных группах
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Уфой»

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Уфой»

14 Апреля 2019 г.
Голкипер красноярцев Юрий Нестеренко сумел отразить пенальти
Новости Красноярска: «Енисей» начнет борьбу за 5-8 места в женской волейбольной Суперлиге

«Енисей» начнет борьбу за 5-8 места в женской волейбольной Суперлиге

13 Апреля 2019 г.
Завтра состоится первая игра с краснодарским «Динамо»
Новости Красноярска: В Красноярске стартовала регистрация на Первомайский полумарафон

В Красноярске стартовала регистрация на Первомайский полумарафон

11 Апреля 2019 г.
Забег состоится на левобережной набережной Енисея
Новости компаний
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
19/04
В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые
18/04
«Красноярскэнерго» направит на ремонтную программу более 620 млн рублей
18/04
«Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой
17/04
Сибагропромстрой дарит новым покупателям кладовые комнаты
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

23 Апреля 2019 г.
Самая дорогая аренда в Геленджике
Новости Красноярска: Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

21 Апреля 2019 г.
Он пообщался с корреспондентами
Новости Красноярска: И.о. директора красноярского комбината школьного питания заподозрили в хищениях

И.о. директора красноярского комбината школьного питания заподозрили в хищениях

18 Апреля 2019 г.
им сейчас руководит Алена Ахвердиева
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356