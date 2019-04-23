Самое красивое событие весны

В Красноярске прошло самое яркое событие апреля - «Весенний кубок» по художественной гимнастике. На этот раз более 500 спортсменок соревновались в красоте и грации, технике и мастерстве. Эти соревнования стали уже вторыми для генерального партнера соревнований - компании «Полюс». Судя по всему, эта дружба всерьез и надолго.

Сперва немного цифр: 552 юные гимнастки, 22 региона страны, три дня и сотни выступлений на ковре. Все это - седьмой по счету «Весенний кубок» по художественной гимнастике. Этот турнир родился из обычных городских соревнований и теперь собирает лучших российских представительниц этого вида спорта. Главный судья соревнований - заслуженный тренер России, официальный судья международной категории сборной команды России Елена Нефедова.

«Вот уже седьмой раз мы собираемся здесь, на этом прекрасном ковре, в нашем замечательном городе. Красота и грация художественной гимнастики очаровывает всех поклонников этого вида спорта. Но мы знаем, что за этой красотой стоит большой труд и терпение. Хочу поздравить вас с началом этих замечательных соревнований, пожелать вам спортивного везения, высоких результатов. И пусть этот ковер станет для вас счастливым!», - дала во время открытия напутствие первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш.

Вторым «Весенний Кубок» стал для золотодобывающей компании «Полюс». Начавшаяся год назад дружба за прошедшее время только окрепла.

«Полюс» регулярно поддерживает самые яркие культурные, образовательные и спортивные события в городе и крае. Поэтому еще в прошлом году, когда мы впервые подружились с «Весенним кубком», стало понятно, что наше сотрудничество будет долгим и интересным. Помимо стандартной поддержки уже второй год мы дарим свой собственный приз. Одна из участниц станет обладательницей золотой подвески в форме гимнастки. Это по-настоящему красивая и достойная память. Радостно, что на «Весеннем кубке-2019» мы вновь видим ажиотаж и отличную заполняемость залов. Для спортсменок это реальный шанс показать себя на ковре, а для зрителей - эксклюзивная возможность увидеть красивый и грациозный профессиональный спорт. Мы рады, что причастны к проведению соревнований такого высокого уровня. Это, несомненно, одно из самых ярких мероприятий гимнастической жизни страны», - поделился директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

В этом году спортсменки - кандидаты в мастера спорта, мастера спорта (в том числе международного класса) и перворазрядницы - боролись за награды в групповых упражнениях и представляли свои индивидуальные программы в многоборье и отдельных видах. Красноярский край представляли сразу несколько команд. Так, по итогам трех дней соревнований команды Красноярска заняли весь пьедестал почета в многоборье среди первых разрядов - 1 место у команды «Сибирь», 2 место - «Кокетки», 3 место - «Лидер».

В многоборье среди кандидатов в мастера спорта России у красноярских команд золото и серебро: «Мелодия» и «Ягоды» соответственно. Третье место занял «Омск-1».

Среди мастеров спорта красноярки завоевали лишь бронзу. Золото у «Сборной Новосибирска», 2 место – у «Сборной команды Иркутской области».

В командных упражнениях красноярки выступили так: три золота на двоих у «Мелодии» и «Красноярск-1», серебро у команды «Контраст», две бронзы - «Драйв» и «Энергия».

А вот в индивидуальной программе наши девушки отличиться не смогли - все призовые места достались гостям соревнований.

«Результат соревнований - это всегда результат работы тренеров. Для девочек же такие турниры - всегда вызов, шанс пробиться выше и стать сильнее. За семь лет мы смогли существенно повысить статус соревнований и привлекли к художественной гимнастике внимание - и властей, и бизнеса. Не случайно уже третий год у нас успешно работает краевая школа по художественной гимнастике», - рассказала организатор соревнований Наталья Агаханова.

К слову, основные призы организаторы стараются делать максимально полезными - в прошлом году это были сумки в фирменном стиле, в этом году косметички - девочки много ездят по соревнованиям, у них много косметики, лаков, заколок и прочих девченочьих принадлежностей.

Фото: АО "Полюс Красноярск"