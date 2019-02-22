Хоккейный «Енисей» получил 11 мячей на домашнем льду от хабаровчан

Хоккейный «Енисей» получил 11 мячей на домашнем льду от «СКА-Энергии» из Хабаровска. Такого разгромного поражения, да еще и в Красноярске, не было давно. Последнее - в 1996 году от архангельского «Водника».

Первый тайм «Енисей» уступил 2:6 и во второй половине встречи собраться уже не смог. Как рассказали в пресс-службе красноярского клуба, «сил и свежести в игре с дальневосточниками красноярцам хватило минут на 15-20».

Стоит отметить, что «СКА-Энергия» в последние годы является лидером российского чемпионата. В клубе играют сильнейшие игроки, в том числе и красноярцы, которые не пришлись ко двору в родной команде: шесть мячей забил Эрик Петтерссон,по разу отличились Артем Бондаренко и Алан Джусоев.

фото: ХК «Енисей»