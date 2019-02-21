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«Сокол» досрочно вышел в плей-офф после победы над «Рубином»

Главная Спорт
Красноярск
11:40 21 Февраля 2019
победа, хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Сокола» одержали победу над «Рубином» в выездном матче ВХЛ. Встреча в Тюмени завершилась со счетом 2:3, это позволило красноярскому клубу досрочно выйти в плей-офф. Такой результат «Сокол» демонстрирует третий раз подряд.

«Наша команда набрала 64 очка после 54 матчей и оказалась недосягаемой для тех, кто сейчас за чертой 16 лучших команд ВХЛ. Таким образом, все три команды входящие в структуру АНО ХК «Сокол», а именно ЖХК «Бирюса», ХК «Красноярские Рыси» и «Сокол» пробились в плей-офф», - сообщает пресс-служба клуба.

Победа над «Рубином» особенно ценна для красноярцев, так как соперник силен. Тюменская команда находится на 4 строчке турнирной таблицы ВХЛ, «Сокол» на 14 месте. Кроме того, до этой встречи «Сокол» провел ряд изматывающих матчей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас тяжелая поездка. Играли в Ханты-Мансийске с «Югрой», сейчас вот с «Рубином» и еще предстоят матчи в Санкт-Петербурге. Спасибо ребятам, что выдержали напряжение, проявили характер. В первом периоде удалось забросить, потом хозяева владели инициативой. В ряде ситуаций нам повезло», - отметил главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.

 

фото: ХК «Сокол»

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