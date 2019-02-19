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На правобережье Красноярска установили 10-метровую чашу огня зимней Универсиады

Главная Спорт
Красноярск
18:42 19 Февраля 2019
универсиада, огонь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Дирекция Универсиады презентовала чашу огня Всемирных зимних студенческих игр. 10-метровая зеркальная конструкция установлена на правобережье около спортивного комплекса «Платинум Арена», где пройдут церемонии открытия и закрытия соревнований. Вес чаши огня около 9 тонн, диаметр более 4 метров. Она изготовлена из зеркальных алюминиевых композитных панелей, которые крепятся к каркасу 40 тысячами заклепок.

Чаша исполнена таким образом, что сможет работать в условиях Крайнего Севера при снеге, дожде и ветре с порывами до 20 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Концепция чаши огня была разработана компанией «ArtStyle». В основе визуального образа – символы зимы: снег, лёд и душевная теплота красноярцев. Ледяная глыба подчеркивает суровость и первозданность сибирской природы, сечение чаши напоминает снежинку. Огонь универсиады символизирует дружбу, открытость и теплоту жителей», - отмечают в правительстве.

Огонь Универсиады в Красноярске зажгу 2 марта.

 

фото: Александр Черных и Семен Алексеев

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