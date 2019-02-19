Большой лыжный праздник собрал в Красноярске более 3 тысяч участников

В минувшую субботу на трассах лыжного стадиона «Ветлужанка» состоялось несколько стартов: массовый забег на символичную дистанцию 2019 метров, зрелищная эстафета «Битва берегов» и гонки на 10 километров – для взрослых и 500 метров – для детей. Всего в рамках праздника «День снега на лыжах» и акции «Лыжня России» на стадионе «Ветлужанка» собралось более 3 тысяч красноярцев.

Организаторы праздника – компания РУСАЛ, Министерство спорта Красноярского края, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска, Федерация лыжного спорта Красноярского края и Центр реализации социальных проектов.

На символичную дистанцию в 2019 метров вышли почти все участники праздника – от детей до людей преклонного возраста. Самому младшему лыжнику едва исполнилось 2 года, самому старшему – 70 лет. Красноярцев на лыжне поддержал глава Красноярска Сергей Еремин, трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине Павел Ростовцев. Многочисленной командой дистанцию 2019 метров прошли вместе с лыжниками любители скандинавской ходьбы. А в эстафете «Битва берегов» с большим отрывом победила команда левобережья. Команде «Правого берега» достались утешительные призы — лыжные шапочки с символикой проекта «На лыжи».

«РУСАЛ поддерживает Федерацию лыжного спорта уже на протяжении нескольких лет в рамках благотворительного проекта «На лыжи!», – отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов. – Это не только организация массовых спортивных мероприятий и полезного досуга для горожан, но и программа профессиональной переподготовки тренеров, организация соревнований для молодых спортсменов на призы нашей компании и улучшение материально-технической базы».

В этом сезоне РУСАЛ передал современный ратрак российского производства для опытно-промышленной эксплуатации на стадионе «Ветлужанка» – новую машину смогли оценить спортсмены и гости праздника. Ранее для прокладки лыжни использовали снегоходы, а новая машина позволяет ежедневно комплексно ухаживать за трассами — рыхлить, укладывать снег и нарезать лыжню.

«Лыжи – более доступный вид спорта, и поэтому пользуются популярностью у горожан. Раньше лыжня делалась практически вручную, с помощью нового ратрака снег автоматически правильно укладывается и нарезается, – отметил президент Федерации лыжных гонок Красноярского края Олег Жгун. – Надеемся, что такие ратраки, а также модульные боксы с коньками и лыжами появятся во всех районах края, чтобы мы могли активно вовлекать молодежь в занятия спортом».

Благотворительный проект «На лыжи!» компании РУСАЛ и En+ Group направлен на поддержку и развитие лыжного спорта в городах присутствия. Он реализуется с 2016 года на территории Красноярского края, Хакасии и Иркутской области, в этом году география проекта включает Кемеровскую область и Республику Коми, города Урала.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»