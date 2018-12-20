Волейбольный «Енисей» обыграл «Галатасарай» в Кубке ЕКБ

Женский волейбольный «Енисей» накануне неожиданно обыграл турецкий «Галатасарай» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕБК. Всю игру краснояркам приходилось догонять гостей по партиям, однако в пятой, решающей, своего они уже не упустили. 3:2 по сетам - довольно неожиданный результат, учитывая, что турецкая команда считается одной из сильнейших в Европе.

«Сложнейший матч получился. Думаю, болельщикам он очень понравился. Слишком много потратили физических и моральных сил. Не все получалось, игра складывалась так, что могли и проиграть 0:3, но девчонки проявили характер, казалось бы, в безнадежной ситуации вытащили этот матч», - заявил после игры исполняющий обязанности главного тренера ВК "Енисей" Александр Кошкин:

Он также добавил, что не будь «Финала четырех» Кубка России, команда смогла бы лучше подготовиться.

«Сейчас одна игра за другой, думаем уже о следующем матче. Хорошо, что выиграли, но еще ничего не понятно, итог состоит из двух матчей, все решит игра в Турции. Будем готовиться», - резюмировал специалист.

Теперь команду ждет ответный матч уже

фото: ВК «Енисей»