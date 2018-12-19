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В хоккейном «Енисее» назначили новых тренеров

Главная Спорт
Красноярск
15:40 19 Декабря 2018
хоккей с мячом, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор хоккейного клуба «Енисей» Юрий Елизарьев прокомментировал увольнение двух тренеров команды. Напомним, накануне на игру с «Родиной» красноярцев вывел исполнявший обязанности главного тренера Виталий Ануфриенко. Это связано с тем, что пост главного тренера по собственному желанию покинул рулевой «Енисея» Иван Максимов. Также стало известно и об увольнении старшего тренера команды Евгения Хвалько. О причинах не сообщается, но по некоторой информации это связано с тем, что между тренерским штабом и руководством клуба возникли разногласия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Директор хоккейного клуба «Енисей» Юрий Елизарьев сегодня сообщил, что место главного тренера команды займет Виталий Ануфриенко, который был наставником «Енисея» с 2005 по 2008 год. Вместо Евгения Хвалько на должности старшего тренера будет работать Алексей Щеглов, который по словам руководства клуба, имеет меньше опыта, но команду знает изнутри. Также стало известно, что Евгений Хвалько отношений с клубом не разрывает.

«Мы сегодня общались с Евгением Михайловичем. Он сказал, что берет паузу, но не отказывается сотрудничать с детской школой. Он и раньше принимал участие в спортивных мероприятиях детской школы и сейчас готов поучаствовать. Например, проводить тестовые соревнования», - заявил он.

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