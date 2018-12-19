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Хоккейный «Енисей» разгромил «Родину»

Главная Спорт
Красноярск
11:06 19 Декабря 2018
енисей, хоккей с мячом, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Хоккейный «Енисей» на домашнем льду принимал «Родину» из Кирова. Итог встречи 11:0. На счету Сергея Ломанова 5 забитых мячей. Алмаз Миргазов и Виктор Чернышев отличились по два раза. По одному голу забили Александр Егорычев и Патрик Шестрём, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

На эту игру красноярцев вывел исполнявший обязанности главного тренера Виталий Ануфриенко. Это связано с тем, что пост главного тренера по собственному желанию покинул главный тренер «Енисея» Иван Максимов. Также стало известно и об увольнении старшего тренера команды Евгения Хвалько. По некоторым данным, это связано с тем, что между тренерским штабом и руководством клуба возникли разногласия. Пока в «Енисее» ситуацию не комментируют.

Добавим, что следующую игру «Енисей» проведет 22 декабря в Кемерово с местным «Кузбассом».

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