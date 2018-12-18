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Хоккейный «Сокол» проиграл в заключительном матче 2018 года

Главная Спорт
Красноярск
12:36 18 Декабря 2018
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» провел заключительный матч в 2018 году. Встреча прошла в Красноярске на «Кристалл арене». Играли с курганской командой «Зауралье». Гости оказались сильнее. Матч завершился со счетом 2:5, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«К сожалению, не хватило эмоций на четвертую игру. Мы всегда попадаем в одну и ту же историю: соперник приезжает, у него вторая игра, а для нас это уже четвертый матч. Три игры мы очень здорово смотрелись физически, но сегодня где-то эмоций, а где-то силенок не хватило. Я бы не сказал, что соперник показал что-то сверхъестественное. Просто сегодня так пошла игра. Я хочу поблагодарить всех болельщиков и поздравить с наступающим Новым годом», - заявил после игры главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.

7 января «Сокол» проведет первый домашний матч в 2019 году. Красноярцы на «Кристалл арене» сыграют с фарм-клубом ЦСКА - «Звездой».

 

фото: «Сокол»

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