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СФУ объяснил запрет проведения старейшего любительского футбольного турнира

Главная Спорт
Красноярск
11:06 18 Декабря 2018
сфу, соревнования, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском федеральном университете объяснили невозможность проведения старейшего любительского футбольного турнира на полях в Студгородке.

Напомним, накануне Sibnovosti.ru рассказали, что что соревнования, ежегодно собирающие несколько сотен любителей футбола, вынуждены были поменять место проведения.

«Любительский футбольный турнир проходил на футбольном поле СФУ на протяжении нескольких лет. Любители футбола, зачастую не имеющие отношения к университету, играли совершенно бесплатно. К сожалению, с января 2019 года как учебные, так и внеучебные мероприятия на стадионе «Политехник» будут прекращены в силу того, что стадион попадает в периметр безопасности объектов Всемирной зимней универсиады, а именно аккредитационного центра и деревни волонтеров. После окончания Всемирной зимней универсиады, руководство университета готово рассмотреть вопрос по возобновлению проведения футбольного турнира на стадионе «Политехник», если это не будет мешать учебному процессу», - пояснили в вузе.

Добавим, благодаря Аграрному университету турнир теперь проходит в Ветлужанке. Привычные же поля оказались под запретом со стороны руководства СФУ до сегодняшнего дня без объяснения причин.

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