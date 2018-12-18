Футбольный «Енисей» хочет сыграть первый матч после перерыва в Москве

Мачт 18-го тура Российской Премьер-лиги «Енисей» - «Ростов» может пройти в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой Sports.ru.

Напомним, первый домашний матч после перерыва красноярцы должны провести дома 3 марта, но руководство клуба обеспокоено тем, что может подвести погода – снова будут морозы.

«Скорее всего, придется снова куда-то ехать, так как в Красноярске будет нефутбольная погода. В Тюмень встречу переносить нет смысла, там так же вряд ли в начале марта уже будет тепло. Попросили руководство перенести игру в Химки, так как после сборов проще добраться до Москвы», - говорит тренер «Енисея» Егор Титов.

Добавим, что «Енисею» уже приходилось играть на домашнем поле в мороз. 1 декабря красноярцы приняли «Ахмат» из Грозного. Ближе к матчу на Центральном стадионе было минус 14,6. По регламенту РПЛ, только если температура воздуха ниже минус 15 градусов, команды могут отказаться от игры.

фото: ФК «Енисей»