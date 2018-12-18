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Баскетболистки «Енисея» дома обыграли московское «Динамо»

Главная Спорт
Красноярск
09:16 18 Декабря 2018
баскетбол, красноярск, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда баскетбольного «Енисея» одержали победу над московским «Динамо». Матч российской Премьер-Лиги прошел 17 декабря в «Арене.Север». Игра завершилась со счетом 95:74. 

После этой победы красноярки укрепили свои позиции в пятерке сильнейших команд турнира. Сейчас «Енисей» находится на четвертом месте в таблице, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского клуба. 

Следующий домашний матч наша женская команда проведёт 10 января против серебряного призера чемпионата Словакии «Ружомберок» в рамках 1/16 плей-офф Еврокубка ФИБА. 

Напомним, до этого мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» одержала домашнюю победу над чемпионом Латвии «ВЭФ» в матче Единой Лиги ВТБ.

 

фото: БК «Енисей»

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