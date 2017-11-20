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Красноярские волейбольные клубы показали зеркальный результат

Главная Спорт
Красноярск
12:28 20 Ноября 2017
волейбол, енисей, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В прошедшие выходные оба красноярских волейбольных клуба провели свои очередные матчи. Сперва девушки под предводительством нового старого тренера Сергея Голотова вышли на площадку против «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга.

Игра получилась для красноярок легкой прогулкой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу нашего клуба (25:17, 25:16, 25:17). По словам главного тренера «Енисея», волейболистки находятся в отличном физическом состоянии.

«Сегодня наша команда во всех элементах была сильнее. Подача и прием – это основные элементы, в которых мы победили. После второй партии нужно было подстегивать девушек, где-то подсказывать, ведь 2:0 – это еще не победа».

Через пару часов уже мужской «Енисей» вышел биться против гранда отечественного и мирового волейбола - белгородского «Белогорья». Здесь у красноярцев не получилось ровным счетом ничего. Итоговый счет встречи по партиям - 0:3 (16:25, 20:25, 18:25).

«Наша команда серьезно готовилась к этой игре, было огромное желание победить, но команда, которая находится на другой половине площадки - это заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы. «Белогорье» имеет хорошую подачу, они заставили нас ошибаться в приеме. Мы пытались в некоторых моментах достать соперника - нам это удавалось, но разница в классе все-таки дала свой результат», - рассказал после матча главный тренер «Енисея» Юрий Чередник.

В составе «Белогорья» больше всего очков набрал блокирующий Дмитрий Мусэрский. У «Енисея самым результативным стал Алексей Спиридонов.

фото: vc-enisey.ru

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