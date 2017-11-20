Хоккейный «Сокол» обыграл обоих лидеров ВХЛ

Красноярский «Сокол» стал первой командой ВХЛ в нынешнем сезоне, обыгравшей в Санкт-Петербурге обоих лидеров чемпионата. Накануне, они взяли верх в гостях над безоговорочным лидером турнирной таблицы - «Динамо».

Сибиряки в этом матче смотрелись лучше своего соперника, опаснее атаковали и перебросали хозяев в полтора раза. Пропустив во втором периоде шайбу в меньшинстве, красноярцы отыгрались в третьем игровом отрезке. Однако судьи гол Семина отменили, посчитав, что шайба была заброшена с нарушением. И все же «Сокол» проявил характер, сравняв счет за шесть минут до конца встречи, а после обыграв «Диномо» в серии буллитов. Напомним, в пятницу красноярцы победили вторую команду чемпионата – «СКА-Неву».

Александр Титов, главный тренер «Сокола» в послематчевом комментарии отметил, что игра получилась боевая.

«Хочу ребят поздравить с победой, молодцы, старались, бились, выполняли то, что просили. Наших болельщиков также с победой. Мы играли с лидерами, одна команда на первом месте, другая - на втором. Мы готовимся, стараемся, конечно приятно. Всегда приятно выигрывать. У нас была десятидневная пауза перед прошлой игрой, там был сумбур. А к этой игре мы готовились, разбирали лидера. По содержанию я доволен», - заявил Титов.

фото: пресс-служба ХК «Сокол»