Красноярские хоккеисты уступили в Ульяновске

Хоккейный «Енисей» начал выездную серию чемпионата России матчем с ульяновской «Волгой». Уже на первой минуте Иван Шевцов с передачи Алана Джусоева открыл счет. Однако хозяева отыгрались через 5 минут. После этого «Енисей» усилил натиск и имел несколько реальных шансов отличиться, но вратарь волжан Антон Ахмеров был на высоте, а удача на стороне хозяев. На 24-ой минуте красноярцы снова пропустили. Казалось, что уже «Волга» играла вторым номером на контратаках. Однако на 29-ой минуте после удара Петра Захарова с углового разрыв в счете увеличивается 1:3. .

«Енисей» больше атаковал, больше владел мячом и это просто должно было вылиться в голы, но на последних минутах первой половины игры хозяева лишь увеличили разрыв в счете.

После перерыва «Енисей» предсказуемо усилил натиск и Андрей Прокопьев отставание сократил. Красноярцы забили, после пропустили и докатились к финальному свистку при счете 5:3 в пользу «Волги». Это поражение для «Енисея» стало первым в сезоне. Пока очки не потеряли только иркутская «Байкал-Энергия» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

Следующий матч 21 ноября с «Динамо-Казанью» «Енисей» проведет тоже в Ульяновске из-за отсутствия льда в столице Татарстана.

фото: hc-enisey.ru