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Красноярские волейболистки получили нового старого тренера

Главная Спорт
Красноярск
13:07 18 Ноября 2017
волейбол, назначение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Женской волейбольной команде «Енисей» накануне был представлен новый главный тренер Сергей Голотов, который тренировал красноярскую команду в сезоне 2016/2017, но «в силу некоторых обстоятельств был вынужден оставить свой пост в середине сезона», - сообщает пресс-служба «Енисея».

В прошлом известный волейболист, выступавший на позиции связующего, Сергей Голотов становился бронзовым призером чемпионата Украины (1992) и Польши (1993). Он является самым титулованным тренером Украины

До 2016 года специалист тренировал исключительно украинские клубы: «Азот» (1992), «Химволокно-Спорттех» (1996-2011), с 2012-го – южненский «Химик», который он сразу же привел к третьему чемпионскому титулу, а в Кубке вызова ЕКВ вывел в 1/4 финала. Руководимые им команды 10 раз становились чемпионами страны и 11 раз выигрывали Кубок Украины.

Напомним, эпопея с тренерской должностью началась в «Енисее» неделю назад, когда команда не смогла выйти в следующий этап Лиги Чемпионов. Тогда тренер Александр Кошкин решил покинуть свой пост. Причинами стали недовольство руководства клуба и «чувство вины за проигрыш». Правда, потом то ли Кошкин передумал, то ли его уговорили остаться, и он был назначен исполняющим обязанности главного тренера до до назначения нового наставника.

Останется ли теперь в клубе специалист и, если да, в какой должности, в пресс-службе не сообщили.

 

Фото: ЖВК «Енисей»

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