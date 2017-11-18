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Хоккейный «Сокол» одержал четвертую победу подряд

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Красноярск
11:37 18 Ноября 2017
хоккей, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Соков» в чемпионате ВХЛ одержал уже четвертую победу подряд. Накануне в Санкт-Петербурге красноярцы обыграли одного из лидеров - команду «СКА-Нева».

Счет в середине второго периода открыл воспитанник красноярской школы Артем Потылицын. В заключительной трети матча еще один красноярец - самый именитый игрок ВХЛ, двукратный чемпион мира Александр Семин вышел один на один с вратарем и переиграл его. Чуть позже питерская команда сократила отставание в счете, но «Сокол» смог удержать преимущество в одну шайбу. Итог матча – 2:1. И уже завтра «Сокол» сыграет с лидером турнирной таблицы - питерским «Динамо».

Главный тренер «Сокола» Александр Титов после игры поздравил игроков и болельщиков с победой.

«Тяжелая игра, настраивались. Лидер чемпионата, ко всему прочему еще и молодая амбициозная команда, поэтому тяжело, конечно, было сегодня. Молодцы, что выстояли до конца. Если честно, нас сегодня эмоции больше переполняли. У нас была 10-дневная пауза, мы работали, тренировались. И после такого перерыва у ребят было очень много желания и очень много сумбура в действиях. Мы как раз и говорили между периодами сегодня, что надо немножко успокоиться, чтобы начать свою игру демонстрировать, а то отошли слегка от той игры, которую хотим видеть. Поэтому за счет эмоций, думаю, визуально показалось, что у нас такая активность. Из-за них, кстати, мы привезли несколько серьезных моментов, но соперник прощал нас».

 

фото: пресс-служба ХК «Сокол»

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