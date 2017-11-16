Баскетболисты «Енисея» в гостях проиграли турецкой «Каршияке»

Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» в гостях проиграла матч Лиги Чемпионов «Пинару Каршияке». Счет игры — 81:97 (20:30, 26:9, 24:17, 27:25).

Встреча баскетболистов группы A прошла в среду в Измире. Красноярцы уверенно начали игру и победили в первой четверти. В трех следующих баскетболисты «Енисея» проиграли.

В составе победителей дабл-дабл сделал игрок Ди Джей Кеннеди. На его счету 24 очка, 12 подборов и 8 передач. Среди игроков «Енисея» отметился Энтони Хиллиард. Он набрал 26 баллов.

Это поражение стало четвертым для баскетболистов «Енисея» в турнире Лиги Чемпионов. Команда занимает пятое место в таблице группы А. Только два раза красноярцы выигрывали встречи.

««Коршияка» уверенно выступает, у них хороший состав, в команде есть лидеры, один их них играл в Красноярске – ДиДжей Кеннеди. Играть на выезде всегда тяжело против таких организованных команд. Позади была непростая игра: три самолета, акклиматизация и только что восстановившиеся игроки», — прокомментировал главный тренер мужской команды БК «Енисей» Олег Окулов.

Отметим, что в следующем матче турнира «Енисей» примет на своей площадке итальянский клуб «Динамо Сассари».

Фото: БК «Енисей»