16 ноября
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
60.25
 
€ 71.17
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Баскетболисты «Енисея» в гостях проиграли турецкой «Каршияке»

Главная Спорт
Красноярск
14:56 16 Ноября 2017
енисей, баскетбол, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» в гостях проиграла матч Лиги Чемпионов «Пинару Каршияке». Счет игры — 81:97 (20:30, 26:9, 24:17, 27:25).

Встреча баскетболистов группы A прошла в среду в Измире. Красноярцы уверенно начали игру и победили в первой четверти. В трех следующих баскетболисты «Енисея» проиграли.

В составе победителей дабл-дабл сделал игрок Ди Джей Кеннеди. На его счету 24 очка, 12 подборов и 8 передач. Среди игроков «Енисея» отметился Энтони Хиллиард. Он набрал 26 баллов. 

Это поражение стало четвертым для баскетболистов «Енисея» в турнире Лиги Чемпионов. Команда занимает пятое место в таблице группы А. Только два раза красноярцы выигрывали встречи. 

««Коршияка» уверенно выступает, у них хороший состав, в команде есть лидеры, один их них играл в Красноярске – ДиДжей Кеннеди. Играть на выезде всегда тяжело против таких организованных команд. Позади была непростая игра: три самолета, акклиматизация и только что восстановившиеся игроки», — прокомментировал главный тренер мужской команды БК «Енисей» Олег Окулов. 

Отметим, что в следующем матче турнира «Енисей» примет на своей площадке итальянский клуб «Динамо Сассари».

Фото: БК «Енисей»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» уступил на выезде новосибирскому «Локомотиву»

Волейбольный «Енисей» уступил на выезде новосибирскому «Локомотиву»

16 Ноября 2017 г.
Счет игры — 0:3
Новости Красноярска: «Енисей» обыграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России

«Енисей» обыграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России

15 Ноября 2017 г.
Счет игры — 11:4 в пользу красноярских спортсменов
Новости Красноярска: Красноярец стал шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Красноярец стал шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

15 Ноября 2017 г.
Соревнования проходили в Чехии, в городе Пльзень
Новости Красноярска: Кошкин станет и.о. главного тренера ЖВК «Енисей»

Кошкин станет и.о. главного тренера ЖВК «Енисей»

15 Ноября 2017 г.
Он останется в клубе до назначения нового наставника
Новости Красноярска: Павел Ростовцев отверг обвинения в применении биатлонистками допинга в Сочи

Павел Ростовцев отверг обвинения в применении биатлонистками допинга в Сочи

14 Ноября 2017 г.
Экс-тренер женской сборной уверен в «чистоте» бывших подопечных
Новости Красноярска: Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»

Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»

14 Ноября 2017 г.
Хоккеист оценил уровень красноярской футбольной команды
Новости компаний
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские заключенные выращивают зелень на гидропонике

Красноярские заключенные выращивают зелень на гидропонике

13 Ноября 2017 г.
С помощью новой системы овощи и зелень вырастают за десять дней
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Новости Красноярска: В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

12 Ноября 2017 г.
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.