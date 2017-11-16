Волейбольный «Енисей» уступил на выезде новосибирскому «Локомотиву»

Волейболисты клуба «Енисей» уступили новосибирскому «Локомотиву» в выездном матче. Красноярская команда проиграла соперникам в трех партиях. Счет игры — 0:3 (16:25, 18:25, 17:25).

В начале первой партии соперники играли на равных, ни одна из команд не могла вырваться вперед. К первому техническом тайм-ауту «Локомотив» начал увеличивать свое преимущество на два очка. В середине сета у «Енисея» практически не было шансов отыграться (9:14). В результате красноярцы «отдали» первую партию соперникам.

Во второй и третьей партиях волейболисты «Локомотива» снова вышли вперед. Таким образом, «Енисей» потерпел четвертое поражение подряд. Красноярцы пока находятся на 11 месте в турнирной таблице Суперлиги, имея в своем активе 9 очков.

«Не хватает нам игроков для того, чтобы произвести замены. Сегодня вышла молодежь, наверное, им было немного страшно. Все это сказалось, ведь по другую сторону сетки стоят опытные игроки с хорошей игровой подготовкой. Уровень новосибирской команды дал нам четко понять, что рано молодежи что-то показывать. Да, были и хорошие моменты в нашей игре, но очень мало. Им нужно достичь уверенности и, наверное, наглости. Только в таких играх рождаются мастера», — прокомментировал главный тренер ВК «Енисей» Юрий Чередник.

Отметим, что 25 ноября красноярские волейболисты на домашней площадке встретятся с командой «Факел» из Нового Уренгоя.

Фото: Волейбольный «Енисей»