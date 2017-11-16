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Волейбольный «Енисей» уступил на выезде новосибирскому «Локомотиву»

Главная Спорт
Красноярск
13:20 16 Ноября 2017
спорт, енисей, игра, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты клуба «Енисей» уступили новосибирскому «Локомотиву» в выездном матче. Красноярская команда проиграла соперникам в трех партиях. Счет игры — 0:3 (16:25, 18:25, 17:25). 

В начале первой партии соперники играли на равных, ни одна из команд не могла вырваться вперед. К первому техническом тайм-ауту «Локомотив» начал увеличивать свое преимущество на два очка. В середине сета у «Енисея» практически не было шансов отыграться (9:14). В результате красноярцы «отдали» первую партию соперникам. 

Во второй и третьей партиях волейболисты «Локомотива» снова вышли вперед. Таким образом, «Енисей» потерпел четвертое поражение подряд. Красноярцы пока находятся на 11 месте в турнирной таблице Суперлиги, имея в своем активе 9 очков. 

«Не хватает нам игроков для того, чтобы произвести замены. Сегодня вышла молодежь, наверное, им было немного страшно. Все это сказалось, ведь по другую сторону сетки стоят опытные игроки с хорошей игровой подготовкой. Уровень новосибирской команды дал нам четко понять, что рано молодежи что-то показывать. Да, были и хорошие моменты в нашей игре, но очень мало. Им нужно достичь уверенности и, наверное, наглости. Только в таких играх рождаются мастера» прокомментировал главный тренер ВК «Енисей» Юрий Чередник

Отметим, что 25 ноября красноярские волейболисты на домашней площадке встретятся с командой «Факел» из Нового Уренгоя. 

Фото: Волейбольный «Енисей»

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