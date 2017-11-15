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«Енисей» обыграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России

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Красноярск
12:55 15 Ноября 2017
хоккей с мячом, спорт, игра, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Енисея» обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 11:4. Спортсмены встретились на льду стадиона «Локомотив» 14 ноября. 

Матч складывался неоднозначно: уже на 8-ой минуте Юрий Викулин открыл счет. Гости с углового удара почти сразу его сравняли, но это был последний мяч соперников в первом периоде. Игроки красноярского «Енисея» Алмаз Миргазов, Эрик Петтерссон, Вадим Чернов, Иван Шевцов, Алан Джусоев и  Сергей Ломанов довели счет до 7:1.

Во второй половине игры у новосибирского «Сибсельмаша» отличился игрок Артем Вшивков. Он забросил два мяча в ворота соперников. У красноярцев дубли оформили Вадим Чернов и Эрик Петерссон. В составе победителей лучшим на льду был Сергей Ломанов, который оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.

«Игроки «Енисея» были побыстрее нас. Мастерство соперника на данный момент выше, чем у нашего клуба. Это и повлияло на результат игры», — прокомментировал после матча тренер «Сибсельмаша» Олег Чубинский. 

После игры был вручен традиционный приз болельщиков лучшему игроку прошедшего сезона. Им стал вратарь «Енисея» и сборной России Роман Черных.

Отметим, следующая игра красноярского «Енисея» состоится 18 ноября в Ульяновске. Хоккеисты сыграют с ХК «Волга». 

Фото: hc-enisey.ru

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