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Красноярец стал шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Главная Спорт
Красноярск
12:09 15 Ноября 2017
соревнования, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска Сергей Гладких стал чемпионом мира в троеборье. Соревнования по пауэрлифтингу проходили в Чехии, в городе Пльзень. Об этом сообщили в пресс-службе Крайспорта. 

В первый день соревнований в весовой категории до 66 кг спортсмен набрал в троеборье сумму 805 кг (приседания – 310 кг, жим лежа -  210 кг, становая тяга – 285 кг). 

«Сергей отыграл у своего постоянного соперника француза Хасана Эль-Бельгити 32,5 кг. Также спортсмен завоевал малую золотую медаль в упражнении приседание и серебро в жиме», — говорится в сообщении. 

Отметим, что в ЧМ по пауэрлифтингу принимали участие более 200 спортсменов из 40 стран мира. 

Напомним, это вторая победа спортсмена из Красноярска в 2017 году. В июне он стал лучшим на мировых соревнованиях в Минске в дисциплине классическое троеборье. 

В прошлом году он завоевал золотую медаль в ЧМ по классическому пауэрлифтингу в городе Киллин в США. Гладких традиционно выступал в весовой категории 66 кг. В 2015-м он стал обладателем четырех медалей на чемпионате мира по троеборью в Люксембурге. 

Всего же за спортивную карьеру Сергея Гладких в честь его побед на главных стартах планеты гимн России звучал шесть раз. Спортсмен тренируется в Краевой академии летних видов спорта. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Крайспорта

Фото: Крайспорт

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