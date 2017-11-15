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Кошкин станет и.о. главного тренера ЖВК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
09:59 15 Ноября 2017
спорт, назначение, красноярск, енисей, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
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Александр Кошкин передумал покидать тренерский пост в женском волейбольном клубе «Енисей». Ему предложили остаться в команде в качестве и.о. старшего тренера до назначения нового наставника. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

«Александр Юрьевич будет исполнять обязанности главного тренера, назначение которого состоится в ближайшее время. Причины столь провальной второй половины матча будут тщательно проанализированы», — рассказали в клубе. 

Напомним, после поражения ЖВК «Енисей» в игре с болгарской «Марицей» в ответном матче Лиги чемпионов тренер Александр Кошкин решил покинуть свой пост. Причинами стали недовольство руководства клуба и «чувство вины за проигрыш». 

11 ноября волейболистки «Енисея» проиграли «Марице» со счетом 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 12:15). В итоге, красноярки не смогли выйти в групповой этап Лиги. 

Отметим, что под руководством Кошкина «Енисей» в прошлом сезоне впервые выиграл бронзовые медали чемпионата России. 

14 ноября в домашнем матче волейболистки «Енисея» одержали победу над волейбольным клубом «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Следующая игра в рамках Чемпионата России состоится в эту субботу, 18 ноября. Красноярки встретятся со спортсменками клуба «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. 

Фото: ЖВК «Енисей»

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