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Футбольный «Енисей» обыграл «Тамбов» и довел до истерики Талалаева

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Красноярск
11:53 13 Ноября 2017
футбол, енисей, красноярск, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» накануне сыграл очередной матч Футбольной национальной лиги. В манеже наша команда встречалась с «Тамбовом», которому в игре первого круга уступила разгромно 0:5.

С первых же минут «Енисей» подавил соперника высоким прессингом. Игроки гостей выглядели растерянно и все, на что оказались способны, - часто фолить. Уже на 22 минуте Владимир Камеш вывел красноярцев вперед, добив мяч после розыгрыша углового. А уже в самом конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Младен Кашчелан. Во второй половине встречи «Тамбов» так и не сумел создать ни одного момента, зато Камеш на 67 минуте оформил дубль. Игроки «Тамбова» продолжали фолить и за десять минут до конца встречи остались вовсе вдевятером. «Енисей» спокойно довел матч до конца и попрежнему занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ.

Главный тренер «Тамбова», известный эксперт «Матч ТВ», Андрей Талалаев на пресс-конференции первым делом обрушился на красноярских журналистов, а после на судейство. По его словам, удалили его игроков незаслуженно. Остыв, он все же признал превосходство «Енисея» и свое поражение.

«Мы так плохо еще не начинали ни одного первого тайма. Чтобы вот так нас гоняли первые двадцать минут — такого не было. Причины? Они в том же заключаются, с чего я начал. Мы самая молодая команда лиги, в 2013 году только создался клуб, еще нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьезные задачи и которым нужнее премьер-лига, как они считают. Второе. Признаю, что тренерский штаб "Енисея" переиграл нас».

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча был краток:

«Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне в "Тамбове" и ребята были полны решимости отыграться, взять реванш. Абсолютно заслуженная победа моей команды. Рад, что не дали сопернику создать ни одного голевого момента. Забили два гола, хотя могли еще больше забить».

Спустя несколько часов после игры свою обиду Талалаев спустил в соцсетях, критикуя всех подряд - и красноярскую команду, и пресс-атташе клуба, и судей, вызвав тем самым лишь недоумение в глазах болельщиков и специалистов. 

Добавим, что на игре присутствовал президент ФНЛ Игорь Ефремов и матч-агент ФИФА Антон Фарбер. Следующий матч «Енисей» проведет дома в ближайшую субботу. Соперником станет московский «Спартак-2».

 

фото: пресс-служба ФК «Енисей»

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